일본 65세 이상이 전체 인구 30%…증가속도 더 빠른 한국에 시사점은?

총무성 9월 15일 기준 3624만명 발표 “사상 최고치 경신”
일하는 노인도 943만명…“한국도 곧 인구 지각변동 온다”
일본은 ‘경로의 날’이 9월 21일이다. 일본 총무상은 20일 ‘경로의 날’을 앞두고 전 세계 초고령사회에 묵직한 화두를 던졌다.
일본의 65세 이상 고령자 비율은 전체 인구의 29.6%로 사상 최고치를 경신했고, 고령 인구 수도 3,624만 명에 달했다. 인구가 4,000만 명이 넘는 주요 39개국 중 단연 독보적인 1위다.
이와 함께 일하는 고령자 역시 943만 명으로 사상 최대를 기록하며, 이제 일본에서 노인의 삶은 은퇴 후의 휴식이 아니라 ‘현역 연장’이라는 거대한 사회적 흐름과 맞닿아 있음을 증명했다. 이 같은 일본의 풍경은 남의 일이 아니다. 바야흐로 초고령사회에 진입한 한국의 자화상은 일본의 그것보다 속도 면에서 훨씬 가파르고 매섭다.
지난 2024년 12월 23일 65세 이상이 전체 인구의 20%를 넘어서며 초고령사회에 진입한 우리나라는 올해 8월말 현재 1127만명으로 전체 인구의 22%를 차지하고 있다. 가파른 인구 구조의 지각변동은 국가 시스템 전반을 흔들고 있다.
주목해야 할 대목은 고령자의 경제활동 참여 양상이다.
일본의 사상 최고 고령자 비율과 일하는 노인 943만 명이라는 기록은 한국에 두 가지 시사점을 준다.
첫째는 인구 감소 시대에 고령층을 단순한 부양 대상이 아닌 핵심 노동력으로 포용하는 제도적 지혜가 필요하다는 점이다. 둘째는 그 과정에서 이들이 존엄한 노후를 보장받을 수 있도록 사회적 안전망과 양질의 일자리가 병행되어야 한다는 엄중한 경고다. 한국은 이제 초고령화라는 거대한 파도 앞에서 생존을 넘어선 구조적 대전환을 고민해야 할 시점에 와있다.
이병문 의학전문기자
세줄 요약
- 일본 고령자 비율 29.6% 사상 최고 경신
- 일하는 노인 943만 명, 현역 연장 흐름 확산
- 한국은 더 빠른 초고령화와 노인 빈곤 심화
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