JW중외제약, ‘프렌즈 렌즈용액·렌즈보존액’ 패키지 리뉴얼 출시

프렌즈 신규 통합 BI 적용해 브랜드 이미지 일관성 강화

용도별 렌즈 관리 가능…다이소·약국·온라인몰서 판매

이미지 확대 프렌즈 렌즈용액＆보존액

세줄 요약 프렌즈 렌즈용액·보존액 패키지 리뉴얼 출시

통합 BI 적용으로 브랜드 인지도 강화

성분·규격 유지, 렌즈 전후 관리용 의약외품

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JW중외제약은 ‘프렌즈 렌즈용액’과 ‘프렌즈 렌즈보존액’의 패키지 디자인을 리뉴얼 출시했다고 17일 밝혔다.새 패키지에는 토탈 아이케어 브랜드 ‘프렌즈(Frenz)’의 신규 통합 브랜드 아이덴티티(BI)를 적용했다. 소비자가 프렌즈 제품임을 쉽게 알아볼 수 있도록 디자인을 통일했으며, 기존 제품의 성분과 규격은 그대로 유지했다.두 제품 모두 식품의약품안전처 허가를 받은 의약외품이며, 눈물과 유사한 조성(pH 7.5)으로 렌즈착용시 눈시림, 따가움 등의 자극성을 최소화할 수 있도록 설계되었다. 콘택트렌즈 착용 전후 관리 목적에 따라 선택할 수 있다.‘프렌즈 렌즈용액’은 콘택트렌즈 착용 전 렌즈 표면의 먼지와 이물질을 씻어내는 헹굼용 제품이다.‘프렌즈 렌즈보존액’은 콘택트렌즈 착용 후 세척·소독·단백질 제거에 사용하는 다목적 용액이다. 렌즈를 착용하지 않는 동안 보관하는 데에도 사용할 수 있다.리뉴얼 제품은 전국 다이소와 약국, 온라인몰에서 구매할 수 있다.JW중외제약 관계자는 “이번 디자인 리뉴얼은 소비자가 다양한 프렌즈 제품을 하나의 브랜드로 쉽게 인식할 수 있도록 한 것”이라며 “앞으로도 일상에서 편리하게 사용할 수 있는 아이케어 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.한편, 프렌즈는 의약품과 의약외품 등을 아우르는 JW중외제약의 토탈 아이케어 브랜드다. 최근 일반식품 ‘아이크런치’를 출시하며 제품군을 확대하고 있다.이병문 의학전문기자