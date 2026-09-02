충남도의회, ‘청렴 문화’ 정착 약속

세줄 요약 전체 의원 청렴 서약식 진행

법과 원칙 준수·이권 개입 근절 결의

반부패·갑질예방 교육으로 의식 제고

이미지 확대 충청남도의회 의원들이 청렴 서약 후 퍼포먼스를 하고 있다. 도의회 제공

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충청남도의회가 청렴한 의회 문화 정착을 위한 대대적인 혁신에 나섰다.2일 도의회에 따르면 전날 전체 의원이 참여하는 ‘청렴 서약식’을 진행했다.의원들은 서약을 통해 △법과 원칙 준수 △공정하고 투명한 업무 수행 △권한 남용 및 이권 개입·알선·청탁 근절 △공무상 지식 사적 이익 추구 금지 등을 결의하며 청렴 실천에 솔선수범할 것을 다짐했다.이들은 이어 국가청렴권익교육원의 지방의회 청렴 연수과정과 연계한 ‘2026년 반부패·청렴 및 갑질예방 등 교육’을 실시했다.교육은 지방의회 구성원의 청렴·윤리의식을 높이고, 의정활동과 직무 수행 과정에서 발생할 수 있는 부패와 이해충돌, 갑질행위 등을 예방해 도민에게 신뢰받는 청렴한 의회 문화를 확립하고자 마련됐다.조철기 의장은 “일상적인 의정활동과 직무 수행 전반에서 청렴 문화를 적극 실천하겠다”며 “맞춤형 교육과 실천 프로그램을 확대해 공정과 원칙이 확고히 뿌리내린 청렴한 의회를 만들겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자