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문정우 금산군수 “화상경마장 검토 계획 없다” 일축

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-08-31 15:13
입력 2026-08-31 15:13
세줄 요약
  • 화상경마장 유치설, 군수 직접 일축
  • 검토 자료 없고 추진 계획도 부인
  • 재난 대응·인삼축제 준비도 당부
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문정우 금산군수가 업무보고회에서 발언을 하고 있다. 군 제공
문정우 금산군수가 업무보고회에서 발언을 하고 있다. 군 제공


문정우 충남 금산군수가 지역 내 거론되는 한국마사회 장외발매소(화상경마장) 유치를 일축했다.

문 군수는 31일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 “군 차원에서 화상경마장 추진이 검토된다는 유언비어가 퍼지고 있다. 어떠한 자료도 검토된 바가 없다”고 밝혔다.

군은 지난 2019년 남일면 황풍리 일대 9만2874㎡에 화상경마장 등의 유치를 추진했으나 당시 금산군의회의 결정에 따라 모든 계획과 일정을 중단했었다.

하지만 최근 지방세수 증가 등을 이유로 화상경마장 유치 계획이 세워졌다는 취지의 소문이 일었다.
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이날 문 군수는 화상경마장 일축에 이어 재난 안전에 철저한 대응과 함께 제44회 금산세계인삼축제 준비, 추석 명절 복무관리 등을 당부했다.

금산 이종익 기자
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