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나사렛대-복지기관, 장애인 등 건강증진·재활지원 맞손

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-08-10 16:19
입력 2026-08-10 16:19
세줄 요약
  • 나사렛대-복지기관, 건강증진·재활 협약 체결
  • 장애인·고령층 대상 평가·운동·교육 지원
  • 재활·직업·자립 연계사업 공동 추진
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지역사회 장애인 및 고령층 건강증진과 재활 지원을 위한 공동 업무협약식이 열리고 있다. 나사렛대 제공.
지역사회 장애인 및 고령층 건강증진과 재활 지원을 위한 공동 업무협약식이 열리고 있다. 나사렛대 제공.


나사렛대학교와 천안 지역 장애인·노인복지 기관들이 장애인·고령층의 건강 증진 및 재활 지원 강화를 위해 공동 협력에 나선다.

나사렛대 물리치료학과, 충남여성장애인연대, 다함장애인자립생활센터, 천안시장애인희망일터, 장애인거주시설 천안죽전원, 천안시립노인요양원 등은 최근 ‘지역사회 장애인 및 고령층 건강증진과 재활 지원을 위한 공동 업무협약’을 체결했다.

협약 주요 내용은 장애인·고령층의 신체기능 유지와 건강 증진, 재활 지원, 삶의 질 향상에 기여 등이 담겨있다.

나사렛대 물리치료학과는 장애인과 고령층을 대상으로 신체기능 평가와 물리치료 기반 재활운동 프로그램을 지원할 계획이다. 예비 물리치료사인 학생들이 봉사활동 및 현장실습으로 참여한다.

협약기관 종사자를 대상으로 근골격계 질환 예방, 건강관리, 올바른 이동지원 및 재활케어 자세 등에 관한 실무교육을 지원할 계획이다.

협약기관들은 각 기관 전문영역을 결합한 장애인 건강증진 프로그램과 재활·직업·자립 연계사업, 종사자 역량 강화 교육 및 세미나 등을 함께 추진할 계획이다.



나사렛대 물리치료학과 이창렬 교수는 “이번 협약은 대학과 지역사회 복지기관이 각자의 전문성을 바탕으로 장애인과 고령층의 건강증진과 재활지원을 함께 실천하는 출발점”이라며 “현장에서 체감할 수 있는 프로그램과 인적 교류로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
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