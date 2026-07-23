경북 포항시, 아이스하키 유망주 이승아 성수 홍보대사로 위촉

세줄 요약 포항시, 이승아 선수 홍보대사 위촉

포항 출신 유망주, U-18 대표 골키퍼 활약

스포츠도시 포항 이미지 제고 기대

이미지 확대 포항시 홍보대사로 위촉된 아이스하키 유망주 이승아 선수(왼쪽)와 박용선 포항시장. 포항시 제공

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경북 포항시는 포항 출신 여자 아이스하키 유망주 이승아 선수를 시 홍보대사로 위촉했다고 23일 밝혔다.2009년생인 이 선수는 포항에서 태어나 양덕초등학교와 양덕중학교를 거쳐 장성고등학교에 재학 중이다. 초등학교 2학년 때 아이스하키를 시작한 이후 각종 전국대회에서 우수한 성적을 거두며 두각을 나타냈다.특히 2025년 대한민국 U-18 여자 아이스하키 청소년대표팀 골키퍼로 선발됐으며, 올해 1월 열린 국제아이스하키연맹(IIHF) 아이스하키 U-18 여자 세계 챔피언십 2부 그룹A에 출전해 우승을 차지하는 쾌거를 이뤘다. 대한민국은 이번 우승으로 다음 시즌부터 폴란드, 오스트리아, 영국, 스페인, 이탈리아 등 세계적인 강국들과 경쟁하게 된다.시는 지역에서 성장한 스포츠 인재인 이 선수가 홍보대사로 활동하며 스포츠·문화도시 포항의 역동적인 이미지를 널리 알리고, 아이스하키를 비롯한 동계스포츠 전반에 대한 관심을 높일 것으로 기대하고 있다.박용선 포항시장은 “이 선수의 도전과 성장 스토리가 스포츠도시 포항의 위상을 높이고 지역 청소년들에게 꿈과 희망을 전하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 스포츠 인재 육성과 스포츠 활성화를 위해 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자