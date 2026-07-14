“무더위 함께 이겨내요”…현대제철, 제철 과일 나누고 보양식 배식 봉사

세줄 요약 당진제철소, 노약자·취약계층에 과일 전달

노인복지관서 능이버섯 장각탕 배식 봉사

임직원·주부봉사단 30여 명 참여

이미지 확대 현대제철이 초복을 앞둔 14일 당진시노인복지관 경로식당에서 보양식 배식 봉사활동을 하고 있다. 당진제철소 제공

이미지 확대 현대제철이 초복을 앞둔 14일 당진시청에서 지역 노약자와 소외계층을 대상으로 제철 과일을 전달했다. 당진제철소 제공

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현대제철 당진제철소는 14일 충남 당진시에서 노약자와 소외계층을 대상으로 제철 과일을 전달하고 보양식 배식 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.당진제철소는 이날 지역 37개 사회복지시설에 수박 1564kg과 참외 520kg을 전달하고 당진시노인복지관 식당에 건강식 재료를 전달했다.당진제철소 직원들은 당진시노인복지관 식당에서 보양식을 준비해 배식활동도 진행했다. 여름철 건강식의 대표 메뉴인 능이버섯 장각탕과 수박 등 약 550인분가량의 식재료를 지원했다.배식활동에는 현대제철 생산본부장 강연채 전무와 임직원, 당진제철소 임직원 배우자로 구성된 마중물 주부봉사단 등 30여 명의 봉사자가 참여했다.현대제철 관계자는 “지역 어르신과 취약계층이 무더운 여름을 건강하게 보내는 데 도움이 되길 바라는 마음으로 행사를 준비했다”며 “지역사회와 함께하는 다양한 나눔 활동을 지속 실천하겠다”고 말했다.당진제철소는 지난 2015년부터 매년 두 차례씩 계절 특성을 반영한 나눔 활동을 이어오고 있다.당진 이종익 기자