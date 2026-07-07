세종시, 한국전쟁 민간인희생자 넋 기리며

세줄 요약 세종시, 한국전쟁 민간인 희생자 위령제 개최

무고한 희생자 넋 기리고 유가족 아픔 위로

시민 100여 명 참석해 헌화와 추모 진행

이미지 확대 7일 오전 세종시 산울동 공원 예정지에서 ‘한국전쟁 민간인희생자 위령제’가 열리고 있다. 시 제공

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세종시는 7일 산울동 공원 예정지에서 (사)세종민예총 주관으로 ‘한국전쟁 민간인 희생자 위령제’를 개최했다고 밝혔다.이번 위령제는 한국전쟁 중 무고하게 희생된 민간인 희생자들의 넋을 기리고, 유가족의 아픔을 위로하기 위해 마련됐다.세종에서는 1950년 7월 연기군 남면 고정리 은고개 일원에서 주민 150여 명이 무고하게 목숨을 잃은 보도연맹 희생 사건이 발생했다.연기군 서면 월하리 미 지상군 피해 사건, 조치원읍 서창리 부역 혐의 피해 사건 등 한국전쟁 전후로 민간인이 희생된 가슴 아픈 역사가 남아 있다.행사는 희생자 유가족, 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 개식 선언과 국민의례를 시작으로 초헌, 독축, 아헌, 종헌, 헌화 순으로 진행됐다.시 관계자는 “한국전쟁 중 무고하게 희생된 민간인 희생자들을 기억하고 추모하는 것은 지역사회가 함께 이어가야 할 책무”라며 “시민들과 함께 평화와 인권 가치를 확산하기 위해 노력하겠다”고 말했다.세종 이종익 기자