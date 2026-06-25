김태흠 충남지사 “참전용사 희생·헌신 잊지 않을 것”

세줄 요약 참전용사·보훈가족 희생에 경의 표명

보훈 중심 사회·안보 가치 강조

충남 보훈 정책 확대와 발전 의지

이미지 확대 ‘6.25전쟁 제76주년 기념식’이 열리고 있다. 충남도 제공

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김태흠 충남도지사가 6·25전쟁 참전용사와 보훈가족의 희생과 헌신에 깊은 경의를 표하고 감사의 뜻을 전했다.김 지사는 25일 도청사에서 열린 ‘6·25전쟁 제76주년 기념식’에서 “오늘 함께하신 국가유공자와 보훈가족 여러분은 충남을 넘어 대한민국의 자긍심”이라며 “굳건한 안보는 나라를 위한 희생에 존경과 감사를 다하는 것에서부터 시작한다”고 밝혔다.이어 “도는 국가를 위한 헌신이 최고의 예우를 받는 사회를 만드는 데 앞장서 왔다”고 했다.도의 주요 복지보훈 정책은 △전국 최초 국가보훈대상자 전용카드 출시 △독립유공자·유족 의료비 지원한도 폐지 △전국 최고 수준 참전명예수당 및 지원대상 전몰군경 유족까지 확대 등이다.김 지사는 “전쟁 폐허를 딛고 일어선 대한민국은 비로소 선열들이 그토록 바라던 세계적 수준의 국가가 됐다”며 “이제 선열들이 이룩한 역사의 반석 위에 국가보훈 중심인 충남이 대한민국의 새로운 발전을 이끌어 나가겠다”고 강조했다.이날 기념식에는 김 지사를 비롯해 김지철 도 교육감, 박경미 충남서부보훈지청장, 김지면 32보병사단장, 도내 최고령 6·25참전유공자 경건용(103세·1923년생)씨를 비롯한 참전용사, 보훈단체 등 130여명이 참석했다.홍성 이종익 기자