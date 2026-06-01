현충원 참배 ‘대중교통’ 이용…셔틀버스·임시 버스전용차로 운영

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대전시, 주말과 겹친 현충일 교통 특별대책 추진

이미지 확대 국립대전현충원 전경. 대전 연합뉴스

세줄 요약 현충일 대전현충원 방문객 증가 대비 교통대책 마련

주차장 무료 개방과 셔틀버스 운행으로 참배 편의 지원

임시 버스전용차로·우회 안내로 도로 혼잡 완화 추진

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오는 6일 대전현충원을 참배하려면 대중교통을 이용하는 것이 편리할 전망이다.대전시는 1일 제71회 현충일을 맞아 대전현충원을 찾는 유가족과 시민의 원활한 참배 지원을 위한 교통 특별대책을 추진한다고 밝혔다. 올해 현충일이 토요일이라 지난해보다 방문객이 늘어날 것으로 예상되면서 시는 관계기관과 협력해 현장 중심의 교통관리 체계를 운영할 예정이다.참배객 주차 편의를 위해 대전월드컵경기장과 노은농수산물시장 주차장을 무료 개방하고, 대전월드컵경기장과 현충원을 연결하는 셔틀버스를 운행한다. 셔틀버스는 오전 7시부터 오후 2시까지 총 16대가 투입돼 월드컵경기장∼월드컵경기장역∼대전현충원 간을 3∼4분 간격으로 운행해 대기시간을 최소화한다.셔틀버스 운행과 도로 혼잡에 따른 대중교통 운행 차질을 줄이기 위해 이날 오전 7시부터 오후 2시까지 노은네거리∼수정초교 네거리∼덕명네거리∼현충원 구간에 대해 임시 버스전용차로를 운영한다. 현충원로를 통과하는 차량은 교통혼잡 완화를 위해 우회 운행하도록 할 방침이다. 현충원역을 경유하는 시내버스(6개 노선)는 현충일 당일 유성 나들목 방향으로, 동학사는 계룡시, 공주는 세종시로 우회할 예정이다. 유성 나들목 진출입 혼잡 완화를 위해 고속도로 정보 단말기(VMS)를 통해 실시간 교통정보를 제공하고 북대전·서대전·남세종 IC로 분산을 유도하기로 했다.남시덕 대전시 교통국장은 “현충원 주차면 수가 한정돼 진입에 혼잡이 우려되는 만큼 셔틀버스와 대중교통을 이용하고, 우회 운행과 교통 통제에 협조해 줄 것을 당부드린다”고 밝혔다.대전 박승기 기자