경북 경주시, 수소연료전지 발전 나선다…2만 1000가구 공급

세줄 요약 현곡면 나원리 수소연료전지 발전사업 착공

총사업비 300억원, 9.13㎽ 규모 조성

연간 2만1400가구 전력 공급 목표

이미지 확대 경북 경주시와 국가철도공단, 서라벌도시가스 관계자들이 26일 수소연료전지 발전 시설 착공식에 참여했다. 경주시 제공

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경북 경주시가 친환경 전력 공급을 위해 수소연료전지 발전에 나선다.시는 현곡면 나원리 일원에서 ‘나원 수소연료전지 발전사업’ 착공식을 열고 본격적인 시설 조성에 나선다고 26일 밝혔다. 사업은 서라벌도시가스가 추진하며 총사업비 약 300억원이 투입된다.시설은 현곡면 나원리 725-1번지 일원 11개소 7125㎡ 규모로 조성된다. 발전 용량은 9.13㎽로 연간 약 2만 1400가구(4인 기준)에 전력을 공급할 수 있다. 천연가스를 개질해 생산한 수소와 산소의 전기화학 반응으로 전력을 생산하는 방식으로 올 연말 완공이 목표다.연료전지는 발전 효율이 높고 환경오염물질 배출이 적은 친환경 분산형 전원으로 평가받고 있다. 전력 사용지 인근에 설치돼 송전 손실과 이산화탄소 배출을 줄일 수 있어 에너지 자립 기반 강화에도 도움이 될 전망이다.최혁준 경주시장 권한대행은 “친환경 에너지 확대와 안정적인 전력 공급 기반 조성을 위한 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 지속가능한 에너지 정책과 탄소중립 실현을 위해 친환경 발전사업을 적극 지원하겠다”고 했다.경주 김형엽 기자