경북 포항시, 글로벌 외식산업 문 두드린다…기업육성 공모 선정

세줄 요약 글로벌 K-푸드테크 기업육성 사업 공모 선정

푸드테크연구지원센터 시험·분석 장비 구축

해외 인증·수출 대응 기반 강화

이미지 확대 경북 포항시 포드테크연구지원센터 조감도. 포항시 제공

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경북 포항시가 푸드테크 및 외식산업 육성을 통해 글로벌 시장의 문을 두드린다.시는 농림축산식품부가 주관하는 ‘2026년도 글로벌 K-푸드테크 기업육성 사업’ 공모에 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.사업을 통해 푸드테크연구지원센터 내 공동활용 시험·분석 장비를 구축한다. 푸드테크 및 외식산업 육성을 위한 기업 지원과 글로벌 수출 모델 개발을 위한 해외 규제 및 수출 대응 지원을 위해서다.시는 이번 사업으로 실제 주방 환경을 구현할 수 있는 ‘복합환경 기계적 특성 분석기’를 도입할 계획이다. 식품 기기·식품 로봇 소재의 내구성과 안전성을 분석하고, 제품 개발 단계의 성능 검증과 신뢰성 평가를 지원해 글로벌 인증 대응 기반을 강화할 예정이다.이와 함께 글로벌 시장 진출을 위한 시험·평가와 인증에도 대응한다. 푸드테크 기기 특성상 해외 인증 기준이 엄격해 인증 취득 과정에서 과도한 비용과 시간이 소요돼 어려움을 겪기 때문이다.포항시 관계자는 “포항이 아시아 푸드테크 인증 허브로 도약할 수 있도록 산업 생태계 조성에 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자