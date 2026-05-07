영덕 자연 속에서 만남 추진…‘장르만 트레킹’ 시즌3 참가자 모집

세줄 요약 영덕군, 청년 만남 지원 프로그램 참가자 모집

장르만 트레킹 시즌3, 계절별 체험 데이트 구성

로테이션 소개팅·1:1 대화로 교류 강화

이미지 확대 경북 영덕군이 청년 만남을 위해 진행하는 ‘장르만 트레킹’ 시즌3 포스터. 영덕군 제공

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경북 영덕군이 지역 관광 자원을 배경으로 청년들의 만남을 돕는다.군은 청년들의 자연스러운 만남과 교류를 지원하는 ‘장르만 트레킹’ 시즌3의 참가자를 오는 25일까지 모집한다고 7일 밝혔다. 장르만 트레킹은 영덕의 아름다운 자연과 관광자원을 배경으로 청춘남녀가 다양한 체험 활동을 함께 즐기며 서로의 취향과 관심사를 알아가는 프로그램이다.이번 시즌은 지역의 계절별 매력을 담은 테마 프로그램으로 구성했다. 봄에는 피크닉 감성 데이트 프로그램, 여름에는 푸른 바다를 배경으로 한 서핑과 해변 데이트 프로그램 등을 운영해 다양한 체험 활동 속에서 자연스럽게 서로의 취향과 관심사를 공유할 수 있도록 한다.또한 로테이션 소개팅과 함께 1:1 집중 대화 및 단독 데이트 프로그램을 마련하는 등 지난 시즌보다 참가자 간 교류와 소통의 시간을 한층 강화했다.모집 인원의 4배 이상이 몰린 지난해의 경우 매칭에 성공한 커플이 실제 결혼한 뒤 영덕에 정착하기도 했다.참가 자격 조건은 경북도 내에 거주하거나 재직 중인 1988년생부터 1999년생까지 미혼 남녀로, 포스터 내 QR코드를 통해 신청할 수 있다.군 관계자는 “참가자는 사전 인터뷰를 거쳐 회차당 남녀 각 8명씩 총 16명을 최종 선발한다”며 “매칭된 커플에게는 지역 관광자원과 연계한 체험 프로그램 혜택도 함께 제공할 예정”이라고 했다.영덕 김형엽 기자