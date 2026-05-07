경북 경주지역 파크골프장 봄철 정비 후 재개장…“편의성 개선”

세줄 요약 경주 파크골프장 3개소 봄철 정비 후 재개장

안전망 보강·동선 분리·그늘막 확대 설치

신규 조성 추진으로 생활체육 인프라 확충

이미지 확대 시설 정비를 마치고 최근 재개장한 경북 경주시 구황동 알천파크골프장에서 이용객들이 파크골프를 즐기고 있다. 경주시 제공

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경북 경주지역 파크골프장이 봄철 시설 정비를 마치고 문을 활짝 열었다.경주시는 경주파크골프장 1·2구장과 알천파크골프장 등 18홀 규모 3개소가 3월부터 두 달간 진행한 정비를 마치고 정상 운영에 돌입했다고 7일 밝혔다.해당 구장에는 현재 52개 유료 회원제 클럽에 3466명이 등록돼 있다. 시는 이용객 증가에 맞춰 안전성과 편의성 개선에 중점을 두고 정비를 진행했다.주요 정비로는 홀 코스 변경과 안전망 보강, 보행 동선 분리, 폭염 대비 그늘막 확대 설치 등이다. 경기 환경 개선을 위해 코스를 규정에 맞게 조정하고 경기 용품도 공인 규격품으로 교체했다.또한 경주파크골프장에는 잔디 보식과 함께 그늘막 2개, 에어건 2대, 연습구장 1개소를 추가 설치했다. 알천파크골프장에는 그늘막 3개와 화장실 1개소, 관수시설 등을 새로 조성했다.시는 현재 강동 왕신지구와 내남 이조에 신규 파크골프장 조성도 추진하고 있어 완공 시 5개 권역 8개소, 144홀 규모의 파크골프 인프라가 구축된다.최혁준 경주시장 권한대행은 “시민 누구나 쉽게 즐길 수 있는 파크골프가 대중화되면서 대표 생활체육으로 자리 잡고 있다”며 “시민 여가와 건강 증진을 위해 안전하고 쾌적한 시설 조성을 지속하겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자