경북 영덕군, 해남·해녀 육성해 어촌 일손 돕는다

세줄 요약 영덕군, 해남·해녀 양성 사업 본격 추진

청년 창업·해양관광 결합한 재생 모델 구축

어촌 일손 부족 해소와 해양문화 복원 목표

이미지 확대 경북 영덕군청 전경. 영덕군 제공

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경북 영덕군이 어촌 활성화를 위해 해남·해녀를 양성한다.군은 ‘영해면 이웃사촌마을 확산사업’ 일환으로 한국프리다이빙협회와 ‘동해안 해녀·해남 복원 사업’ 1기 교육을 다음 달 2일부터 시작한다고 28일 밝혔다.교육은 청년 창업과 해양 관광을 융합한 ‘어촌공동체 재생 모델’을 구축하기 위해 마련됐다. 배출된 교육생들은 내년까지 성수기 미역 채취 등 실제 어촌 현장에 투입돼 어촌계의 고질적인 일손 부족 문제를 해결하는 핵심 동력으로 활용될 예정이다.이번 1기를 포함해 내년 상반기까지 총 3회에 걸쳐 교육을 지속 운영해 해양 문화의 명맥을 잇는 전문 인력을 안정적으로 육성할 방침이다.특히 1기 교육생 모집에는 정원 25명에 총 80명 이상의 지원자가 몰리는 등 청년층과 지역민의 뜨거운 관심을 받았다. 교육생들은 다음 달 31일까지 매 주말 총 70시간의 교육 일정을 소화한다.영덕군 관계자는 “지자체와 공공기관, 마을 공동체가 힘을 모아 어촌의 미래를 가꿔가는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “명맥이 끊겨가는 해양 문화를 성공적으로 복원하고 어촌계에 활력을 불어넣어 지속 가능한 발전의 토대가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.영덕 김형엽 기자