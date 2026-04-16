경북 경주 감포항 100년…30m 규모 ‘시간의 터널’에 역사 담는다

이미지 확대 경북 경주시 감포흥 감포항 용오름 광장에 조성돼 오는 5월부터 정식 운영하는 ‘시간의 터널’. 경주시 제공

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경북 경주 감포항 100년의 역사와 미래를 담은 몰입형 미디어 공간이 조성됐다.경주시는 감포읍 감포항 용오름 광장에 조성한 몰입형 미디어 공간 ‘시간의 터널’을 조성해 오는 5월부터 본격 운영한다고 16일 밝혔다.시간의 터널은 해양수산과가 추진한 ‘감포권역 명품어촌테마마을 조성사업’의 일환으로 총사업비 7억 9200만원이 투입된 콘텐츠다. 지난해 감포항 개항 100주년을 맞이하면서 지역의 역사성과 관광 자원을 결합한 체험형 공간을 마련하기 위해 추진됐다.시설은 길이 30m 규모 공간에 3면 대형 스크린(총 16m)을 설치한 몰입형 영상관이다. 동시에 20명 이상이 관람할 수 있으며 별도 인력 없이 운영 가능한 시스템을 갖췄다. 고해상도 영상 콘텐츠 3편을 구축해 입체적인 몰입감을 높였고, 인공지능(AI) CCTV와 통합제어 시스템을 통해 안전성과 운영 효율성도 확보했다.콘텐츠는 감포 지역 설화인 ‘사룡굴’을 모티프로 제작됐다. 동서남북을 지키는 네 마리 용 이야기를 바탕으로, 과거와 현재를 잇는 시간의 흐름 속에서 감포의 정체성과 미래 비전을 영상으로 풀어냈다. 바닷속과 하늘을 넘나드는 연출을 통해 관람객이 감포항 역사와 변화 과정을 체험할 수 있도록 했다.영상관은 4월 시범 운영을 거쳐 5월부터 정식 운영될 예정이다.최혁준 경주시장 권한대행은 “시간의 터널은 감포항의 역사와 문화를 미디어 기술로 재해석한 체험형 공간”이라며 “감포항을 찾는 관광객들에게 새로운 볼거리와 체험 기회를 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.경주 김형엽 기자