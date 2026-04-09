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아산시, 출산 장려 민관 협력…‘1억 출산장려’ 실크로드시앤티와 맞손

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-04-09 10:38
입력 2026-04-09 10:38
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오세현 아산시장이 ‘저출생 대응 및 가족 친화 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고 있다. 시 제공
오세현 아산시장이 ‘저출생 대응 및 가족 친화 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고 있다. 시 제공


충남 아산시는 건설 소재 전문기업 ㈜실크로드시앤티와 ‘저출생 대응 및 가족 친화 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 9일 밝혔다.

협약을 체결한 실크로드시앤티는 2023년부터 셋째 자녀 출산 직원에게 1억원의 장려금을 지급하는 등 가족 친화 경영을 추진 중이다. 올해까지 2명에게 지급했다.

이번 협약은 출산 장려에 앞장선 기업 사례를 지역 전반으로 확산하고, 민관이 함께 저출생 문제에 대응하는 구조 구축을 위해 마련됐다.

협약 주요 내용은 △가족 친화 프로그램 발굴 및 일·가정 양립 문화 확산 △지역 인재 채용 및 청년 정착 지원 △지역 상생을 위한 사회공헌 활동 등을 담고 있다.

시는 민관 협력 기반으로 결혼부터 출산, 양육까지 지원 정책도 함께 추진하고 있다.

신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업은 혼인신고 5년 이내 가구를 대상으로 대출잔액의 1.25%를 지원한다. 자녀가 없는 가구는 최대 100만원, 자녀가 있는 가구는 최대 200만원까지 지원한다.

출생축하금은 첫째 50만원, 둘째 100만원을 지급하며, 셋째 자녀 이상부터는 총 1000만원을 5년간 분할 지급해 다자녀 가정 지원을 강화하고 있다.

오세현 아산시장은 “기업이 저출생 문제 해결에 동참하고 가족 친화 문화를 실천 사례가 확산돼 출산과 양육이 자연스러운 일상이 되는 도시로 이어질 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다”고 말했다.

아산 이종익 기자
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