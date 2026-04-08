한수원 월성본부, 일상속 에너지 절약 켐페인…시민 동참 호소

이미지 확대 한국수력원자력 월성원자력본부 임직원들이 8일 경북 경주시 감포공설시장에서 에너지 절약 캠페인을 벌였다. 한수원 월성본부 제공

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한국수력원자력이 중동 사태 장기화에 따라 에너지 절약 캠페인을 벌였다.한수원 월성원자력본부는 8일 경북 경주시 감포읍 감포공설시장 장날을 맞아 ‘자원안보 위기 극복 동참 에너지 절약 캠페인’을 진행했다고 밝혔다.캠페인은 시민과 상인 방문이 많은 장날에 맞춰 자연스럽게 에너지 절약 실천 메시지를 확산하도록 시행됐다. 월성본부 임직원들과 감포읍 발전협의회, 감포읍 주민자치위원회, 감포공설시장 상인회 등 주민단체가 함께 참여해 시장 일대를 돌며 에너지 절약에 동참해 줄 것을 호소했다.이들은 시민들에게 에너지 절약 실천 수칙 내용을 담은 홍보 전단을 배부하고, 일회용 비닐봉지 사용을 줄이기 위한 친환경 장바구니를 제공했다. ▲승용차 5부제 참여하기 ▲대중교통 이용하기 ▲적정 실내 온도 유지하기 ▲불필요한 조명 끄기 ▲저녁 시간 가전제품 효율적으로 이용·절약하기 등 생활 속 실천 가능한 에너지 절약 방법을 집중적으로 알렸다.권원택 월성원자력본부장은 “장날을 맞아 많은 지역 주민과 직접 소통하며 에너지 절약의 중요성을 알릴 수 있었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 통해 실천 중심의 에너지 절약 문화를 확산해 나가겠다”고 했다.경주 김형엽 기자