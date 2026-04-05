경북도, 풍력발전기 안전대책 마련…“제도 개선 노력”

이미지 확대 경북 영덕군에서 지난달 발생한 풍력발전기 화재로 블레이드(날개)가 떨어져 화재가 발생한 모습. 독자 제공

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경북도가 풍력발전기 안전관리 체계 개선에 뛰어든다.도는 최근 영덕에서 발생한 풍력발전기 전도 및 화재사고와 관련해 재발 방지 및 안전관리 체계 강화 방안 마련에 나선다고 5일 밝혔다.영덕에서는 2월 풍력발전기 전도 사고에 이어 3월 정비 작업 중 화재 사고가 발생했다. 특히 화재로 작업자 3명이 사망하면서 풍력발전설비에 대한 전반적인 안전관리 체계 점검 및 개선 필요성이 제기되고 있다.도는 발전 사업자 및 유지보수업체 등 의견 수렴을 통해 정부 차원의 통일된 풍력 운영·유지보수 안전관리 지침 마련의 필요성을 파악했다. 유지보수 기술 고도화, 현장기술자 안전 및 기술교육 강화, 소방시설 설치 의무화 등 현장 안전 확보 방안도 과제로 떠올랐다. 또한 한국전기안전공사 기능 확대 필요성과 현행 정기검사 주기(3년)의 운영기간별 단축 필요성도 파악했다.현장 의견 수렴 결과를 바탕으로 관계기관과 협력해 풍력발전 안전관리 제도 개선 건의 및 정책 반영을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.김미경 경북도 에너지산업국장은 “이번 사고는 설비와 정비작업 전반의 안전관리 중요성을 보여준 사례”라며 “현장의 의견을 충분히 반영해 실효성 있는 제도 개선 논의가 이루어질 수 있도록 하겠다”고 설명했다.안동 김형엽 기자