경북 경주시, 충효 국민체육센터 착공…“생활체육 거점 기대”

이미지 확대 충효 국민체육센터 착공식이 12일 경북 경주시 충효동 산156-2번지 일원에서 열렸다. 경주시 제공

경북 경주시 서경주 지역 생활체육 기반이 대폭 확충될 전망이다.시는 12일 생활체육 인프라 확충을 위해 추진 중인 ‘충효 국민체육센터’ 착공식이 충효동 산156-2번지 일원에서 열렸다고 밝혔다.충효 국민체육센터는 서경주 지역 주민들의 생활체육 환경을 개선하기 위해 추진되는 사업이다. 그간 체육관과 수영장이 없어 시내까지 이동해야 했던 주민들의 불편을 해소하기 위해 마련됐다. 센터 1층에는 25m 6레인 규모의 수영장, 2층에는 탁구장과 헬스장 등이 조성되며 주차장 등 편의시설도 함께 들어설 예정이다.같은 부지에는 장애인 체육 활성화를 위한 ‘반다비체육센터’도 건립된다. 반다비체육센터 1층에는 22레인 볼링장, 2층에는 다목적체육관이 들어설 예정이며 현재 건축 설계가 진행 중이다.시는 이번 사업을 통해 서경주 지역에 부족했던 생활체육 시설을 확충하고, 주민들이 거주지 인근에서 다양한 체육 활동을 즐길 수 있을 것으로 기대하고 있다. 공사는 내년 상반기 준공을 목표로 추진되며, 완공 이후에는 운동과 여가활동은 물론 주민 간 소통과 교류가 이뤄지는 지역 생활체육 공간으로 활용될 전망이다.주낙영 경주시장은 “충효 국민체육센터는 서경주 주민들의 건강과 활력을 책임질 생활체육 거점 시설이 될 것”이라며 “공사 과정에서 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 철저히 관리하고, 계획된 기간 안에 사업이 차질 없이 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자