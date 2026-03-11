메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

단국대병원, 대한노인회 천안시지회와 ‘어르신 건강증진’ 맞손

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-03-11 15:04
입력 2026-03-11 15:04
이미지 확대


단국대병원(병원장 김재일)은 (사)대한노인회 천안시지회(지회장 유홍준)와 지역 어르신들의 건강을 지키기 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 긴밀한 협조체계를 구축해 지역 내 어르신들의 질환 치료 및 건강증진을 위한 신속한 의료서비스 제공 등을 위해 마련됐다.

단국대병원은 △회원 전용 창구 및 전담 콜센터 운영 △신속 접수 서비스 제공 △건강 강좌 개최 등을 지원할 계획이다.

김재일 단국대병원장은 “본원은 천안시민을 비롯해 충남도민의 건강을 지키기 위해 존재한다”며 “지역 어르신들이 편리하고 수준 높은 의료서비스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

유홍준 지회장은 “상급종합병원인 단국대병원이 지역 어르신들의 건강 관리에 깊은 관심을 가져주어 든든하다”고 화답했다.

이날 참가자들은 병원에 대한 소개에 이어 종합검진센터 및 국내 최초로 도입된 방사선 치료 장비인 ZAP-X 등 최신 의료 장비를 견학했다.

천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
단국대병원이 대한노인회 천안시지회와 체결한 협약의 목적은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기