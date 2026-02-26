한수원 월성본부, 상생협력 우수 기업 선정…“현장 중심 안전문화 정착”

이미지 확대 권원택(가운데) 한국수력원자력 월성원자력본부장이 지난 25일 열린 ‘2026 안전보건 상생협력 우수기업’ 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 한수원 제공

한국수력원자력 월성원자력본부가 정부로부터 상생 노력을 인정받았다.월성본부는 26일 고용노동부 주관으로 서울에서 열린 상생협력사업 협약식에서‘2026 안전보건 상생협력 우수기업’으로 선정됐다고 밝혔다.이번 선정은 원·하청 간 상생 안전관리 실천 노력과 협력사 안전수준 향상 지원 활동이 대외적으로 인정된 결과로 평가된다. 월성본부는 모기업과 참여사 간 상생 기반의 안전보건관리체계 구축을 목표로, 사내·외 협력사 및 지역 중소기업 21개 업체와 함께 상생협력을 지속해왔다.참여 기업들은 ▲안전보건컨설팅 지원 ▲상생협의체 구성 및 운영 ▲근로자 휴게시설 지원 ▲스마트 안전보건장비 지원 등 실질적인 현장 개선 활동을 공동으로 추진하며 안전한 작업환경을 조성했다.권원택 월성본부장은 “이번 우수기업 선정은 월성본부와 참여사가 함께 만들어낸 상생의 결과”라며 “앞으로도 대·중소기업 간 협력 기반의 안전보건 상생 모델을 지속 확대하여, 현장 중심의 실효성 있는 안전문화 정착에 최선을 다하겠다”고 했다.경주 김형엽 기자