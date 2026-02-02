포스코 포항제철소, 명작 영화를 다시 극장 속으로…“지역 문화 나눔”

이미지 확대 경북 포항시 포스코 효자아트홀 전경. 포스코 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

포스코가 지역민을 대상으로 다시 보고 싶은 명작 영화를 극장 상영한다.포스코 포항제철소는 2일 지역 상생활동 일환으로 올해부터 명작 영화를 상영하는 ‘다시, 극장으로’ 프로그램을 운영한다고 밝혔다.프로그램은 온라인동영상서비스(OTT)를 통한 시청이 일상화된 환경 속에서도 극장에서 다시 보고 싶은 영화에 대한 시민들의 공감과 수요에 주목해 기획했다. 겨울방학을 맞아 지역민들이 가족과 함께 일상 속에서 문화적 추억을 쌓을 수 있도록 하기 위해서다.영화 상영은 오는 4일과 7일 이틀간 남구 효자동 효자아트홀에서 매일 3회(오전 10시30분, 오후 2시30분·6시30분) 무료로 상영된다. 상영작은 러브레터, 스즈메의 문단속, 너의 이름은, 보헤미안 랩소디 등 총 4편이다. 재관람 가치가 높고 세대 간 공감대를 형성할 수 있는 작품들로 구성됐다.단순한 영화 상영을 넘어 극장이라는 공간이 주는 몰입감과 현장성이 일상 속 문화 경험으로 이어질 수 있도록 작품 선정 단계부터 의미를 더했다. 앞으로도 효자아트홀을 중심으로 지역 시민을 위한 공연과 문화 프로그램을 지속적으로 기획·운영해 열린 문화공간으로서의 역할을 강화해 나갈 계획이다.포항제철소 관계자는 “다시, 극장으로 상영이 겨울방학을 맞은 시민들에게 가족과 함께 잊지 못할 추억을 만들고, 지역사회가 문화로 하나 되는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.포항 김형엽 기자