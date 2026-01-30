경북 포항시, 노후 교량에 스마트 시설관리 센서 적용…“실시간 안전 관리”

이미지 확대 경북 포항시 북구 용흥동 감실교에 스마트 시설관리 센서를 설치하고 있다. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항시가 노후 교량 안전관리를 위해 스마트 센서를 설치했다.포항시는 30일 재난 및 안전사고를 예방하기 위해 북구 용흥동 감실교에 스마트 시설관리 센서를 설치했다고 밝혔다.1993년 준공된 감실교는 옹벽 일부 구간에 균열과 파손이 발생하고, 상부 슬래브와 교대 사이 신축이음부 마모가 확인되면서 안전점검을 요구하는 민원이 제기된 바 있다. 이에 시는 최근 감실교와 상부 고가도로 양방향을 전면 통제해 포항남부경찰서와 포항시 안전관리자문단, 민간 전문가 등이 참여한 합동안전점검을 실시했다.점검을 통해 ▲균열·박리·철근 노출 등 구조적 손상 여부 ▲배수시설 및 신축이음 상태 ▲난간·연석·교면 포장 상태 등을 중점적으로 확인했다. 점검 결과에 따라 균열이 발생한 옹벽 구간과 상부 슬래브와 교대 사이 신축 이음부에 대해 보수·보강 공사를 결정하고, 24시간 무인 상시 안전관리 체계 구축을 위해 스마트 시설관리 시스템 센서를 설치했다.스마트 시설관리 시스템은 교량과 공공건축물의 기울기, 진동, 균열 등을 감지하는 센서를 설치해 상시 모니터링한다. 이상 징후가 감지될 경우 센서를 통해 안전관리 시스템으로 신호가 전달되고, 담당자에게 문자 알림이 전송돼 신속한 현장 대응이 가능하다.김복수 도시안전주택국장은 “설 명절 기간 동안 많은 시민과 귀성객이 포항을 찾을 것으로 예상되는 만큼 철저한 시설물 안전관리를 통해 단 한 건의 사고도 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자