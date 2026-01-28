경북 영덕에서 전국 중등부 축구 열전…“선수단 5000여명 참가”

이미지 확대 지난해 열린 STAY영덕 춘계 중등 축구대회 현장. 영덕군 제공

경북 영덕에서 전국 중등부 축구 꿈나무들이 열전을 펼친다.영덕군은 28일 전국 중등 축구 꿈나무들의 향연인 ‘2026 STAY영덕 춘계 중등 축구대회’가 이날부터 다음 달 10일까지 영덕군 일원에서 개최된다고 밝혔다.이번 대회는 대한축구협회(KFA)가 주최하고 경상북도축구협회, 영덕군축구협회, 영덕군체육회가 주관한다. 전국 118개 팀(U15 63팀, U14 55팀) 5000여명의 선수단이 2개의 그룹으로 나눠 치열한 승부를 펼치게 된다.군은 전국 각지에서 선수들이 모이는 만큼 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 경기장 시설 점검과 운영 준비에 만전을 기했다. 스포츠 인프라와 체계적인 대회 운영 역량을 바탕으로 지속적인 전국 단위 스포츠대회 유치와 지역 경제 활성화에 나서기 위해서다.이같은 노력을 바탕으로 지난 2023년 전국 지방자치단체에서 유일하게 대한축구협회와 춘·추계 전국 중등 축구대회 5년 장기 개최 계약에 성공한 바 있다. 2023~2025년 대회 개최로 총 520개 팀에서 연인원 약 17만명이 다녀가 150억원의 경제 효과를 거둔 것으로 분석된다.또한 스포츠와 관광을 연계한 스포츠 마케팅으로 부가가치를 창출하고, 인지도와 이미지를 향상함으로써 지역경제에 활력을 불어넣고 있다.영덕군 관계자는 “춘·추계 전국 중등 축구대회는 물론, 전국 유소년축구대회, 영덕 풋볼 페스타 스프링리그, K리그 유스 대회 등 각종 전국 단위 대회를 통해 지역의 긍정적인 이미지를 굳혀나갈 방침”이라고 했다.영덕 김형엽 기자