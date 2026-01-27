경북 경주시, 작은 결혼식 지원…“예식 비용 부담 완화”

이미지 확대 경북 경주시가 올해 지원하는 ‘작지만 특별한 결혼식’ 포스터. 경주시 제공

경북 경주시가 예식 비용 부담을 줄이기 위해 소규모 결혼식 비용을 지원한다.경주시는 27일 예식 비용 부담을 줄이고 의미 있는 소규모 결혼문화를 확산하기 위해 ‘2026년 작지만 특별한 결혼식’ 참여자를 다음 달 20일까지 모집한다고 밝혔다.사업은 경북도의 ‘저출생 부담 타파 4대 문화운동’ 일환으로, 형식과 비용 중심의 결혼문화를 개선하고 부부 중심의 간소하고 따뜻한 예식을 장려하기 위해 추진된다. 시는 2019년부터 지난해까지 총 23쌍의 신혼부부를 지원했고, 올해는 5쌍을 선정해 결혼식 준비 비용을 최대 300만원까지 지원할 예정이다.대상은 올해 결혼 예정인 부부 중 결혼식일 기준 19세 이상 39세 이하인 신혼부부다. 부부 중 1명 이상이 결혼식일 기준 6개월 전부터 경주시에 연속해서 거주해야 한다. 예식은 양가 하객 합산 100명 이내로 진행해야 하고, 관내 펜션과 카페, 종교시설 등 소규모 결혼식 취지에 부합하는 장소에서 열려야 한다.자세한 사항은 경주시 홈페이지를 확인하거나 인구정책과 저출생정책팀(054-760-2774)으로 문의하면 된다.주낙영 경주시장은 “신혼부부가 경제적 부담을 덜어 의미 있는 결혼식을 준비할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “앞으로도 청년과 신혼부부가 정착하기 좋은 환경을 만드는 데 힘쓰겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자