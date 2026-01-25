‘인삼 도시’ 경북 영주에 300억 규모 건기식 공장 투자

이미지 확대 경북도-영주시-㈜코리아화인에프티 투자양해각서 체결식. 경북도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘인삼 도시’ 경북 영주에 300억원 규모 건강기능식품 제조공장이 들어선다.25일 경북도와 영주시는 ㈜코리아화인에프티와 건강기능식품 제조공장 설립을 위한 투자양해각서를 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 코리아화인에프티는 영주시 풍기읍 일원에 2026년부터 2030년까지 단계적으로 총 300억원을 투자해 건강기능식품 제조공장을 설립하고, 200명의 지역 일자리를 창출할 계획이다.이번 투자는 경기도 평택에 있는 본사와 공장을 영주로 이전하는 수도권 기업 이전 사례다. 지역 산업 구조 고도화와 인구 유입에 기여할 것으로 기대된다.코리아화인에프티는 ‘세계의 건강을 책임지는 K-HEALTY FOOD’를 비전으로, 건강기능식품 및 식품 제조·가공 분야에서 빠르게 성장하고 있다. 고농축 프로바이오틱스, 홍삼 관련 제품, 비타민, 오메가-3 등 다양한 건강기능식품을 개발·생산한다. 보령제약, 경남제약, 삼성제약 등 국내 주요 제약회사와의 협업을 통해 생산한 알부민 제품은 전국 약국 유통망에 입점해 있다.이번 투자를 통해 ▲건강기능식품 산업 생태계 조성 ▲지역 내 고용 확대 ▲관련 식품·물류·유통 산업과의 연관효과 창출 등 지역경제 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.양금희 경북도 경제부지사는 “코리아화인에프티의 이번 투자는 수도권 기업 이전과 양질의 일자리 창출을 동시에 이뤄낸 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 바이오·식품·건강 산업 등 미래 성장 산업을 중심으로 기업 유치와 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.안동 김형엽 기자