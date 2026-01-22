경북도, POST-APEC 전략으로 글로벌 관광 거점 도약

이미지 확대 경북 경주시 보문관광단지 전경. 경북문화관광공사 제공

경북도가 글로벌 관광 거점 도약을 위해 ‘POST-APEC’ 관광 전략을 본격적으로 펼친다.22일 경북문화관광공사는 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성과를 바탕으로 미래 관광 자산을 본격적으로 조성한다고 밝혔다.경주엑스포대공원에 APEC 정상회의장을 재현한 ‘APEC 정상회의장 기념관’을 조성해 경북의 국제적 위상을 증명하는 상징적 랜드마크로 키워 나갈 계획이다. 고부가가치 관광객 유치를 위한 특화 상품 개발에도 박차를 가한다. APEC 유산을 활용한 특화상품 개발과 지원을 통해 경주를 세계인이 찾는 글로벌 관광 명소로 각인시킬 전망이다.오는 5월 포항과 경주에서 ‘2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차 총회’를 개최해 경북 관광의 국제적 위상을 드높일 발판으로 삼을 예정이다. 전 세계 관광 기구와 전문가들이 집결하는 총회를 통해 글로벌 관광 네트워크를 획기적으로 확장한다.보문관광단지에 대한 대대적인 체류형 거점 전환도 시도한다. 먼저 대한민국 관광산업 50년의 역사와 미래 비전을 집약하는 ‘국립 대한민국역사박물관 관광역사관 분관’ 유치에 총력을 기울인다. 보문단지의 새로운 상징이 될 ‘스카이워크 및 전망대’는 올해 기본구상 용역에 착수해 사업 타당성을 확보하고, 국비 확보를 위한 단계적 절차에 들어간다.이와 함께 APEC의 유산을 활용한 ‘LED 미디어월’ 설치 사업도 추진한다. 21개 회원국을 상징하는 미디어 콘텐츠를 담아낼 이 공간은 보문단지만의 차별화된 볼거리를 제공하며 글로벌 관광 거점으로서의 상징성을 더할 것으로 기대된다.지역적 한계를 극복하고 시너지 효과를 극대화하기 위해 광역 시·도 간 협력 체계를 대폭 강화한다. 특히 APEC 개최 도시라는 공통 분모를 활용해 ‘경북-부산 APEC Pass(가칭)’ 도입을 구상 중이다. 충북, 전북 등 인근 지자체와 연계한 광역 관광 벨트도 확장해 나갈 방침이다.김남일 경북문화관광공사 사장은 “2026년은 APEC의 유산을 미래 가치로 승화시켜 경북이 세계적인 관광 거점으로 우뚝 서는 중대한 분기점이 될 것”이라고 했다.경주 김형엽 기자