APEC 치렀던 경주 보문단지, 국제회의 활성화 잰걸음

이미지 확대 보문관광단지 전경. 경주시 제공

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 치른 경북 경주시가 국제회의 활성화에 나선다.19일 경주시는 경북도, 경주화백컨벤션뷰로와 함께 문화체육관광부의 ‘2026년 국제회의복합지구 활성화 지원사업’ 공모에 선정됐다고 밝혔다.경주국제회의복합지구는 지난 2022년 12월 화백컨벤션센터와 보문관광단지 일원 178만㎡ 규모로 지정됐다. 올해 국제회의복합지구 활성화 지원사업에 선정되면서 국비 3억 5000만원을 확보했고, 총 7억원을 들여 활성화 사업을 추진할 계획이다.국제회의복합지구 활성화 지원사업은 문화체육관광부가 국제회의복합지구를 대상으로 공간 활용과 기반 조성, 국제회의 집적시설 간 연계를 지원하기 위해 2019년부터 추진 중이다.지난해 APEC 정상회의 개최를 통해 축적된 국제행사 운영 경험을 바탕으로 회의·숙박·관광·전시·운영 인프라를 유기적으로 연계할 계획이다. 또한 지난해 소노캄 경주와 더케이호텔 경주 등 2곳의 숙박시설이 국제회의집적시설로 추가 지정을 받았다. 국제회의복합지구의 공간적 범위 확대와 숙박 인프라가 보강으로 서비스 제공 여건이 한층 개선될 전망이다.올해 확보한 국비를 바탕으로 ▲지역 특화 콘텐츠를 활용한 환경 개선 ▲국제회의 집적시설 공동 마케팅 ▲스마트(디지털) 인프라 구축 ▲지속가능한 산업 생태계 강화 등 4개 핵심 사업을 중점 추진해 지역 마이스(MICE) 산업 경쟁력을 높일 계획이다.주낙영 경주시장은 “전국 최대 규모의 국비 확보는 경주국제회의복합지구가 국가 차원의 국제회의 거점으로 성장하고 있음을 보여주는 성과”라며 “APEC 이후에도 국제회의와 기업행사 유치를 위한 마케팅과 콘텐츠 고도화를 지속해 나가겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자