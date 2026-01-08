경북 포항 안국사지서 고려~조선시대 흔적 발견…“역사적 가치 확인”

이미지 확대 경북 포항 향토문화유산인 안국사지 발굴조사 현장. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항 향토문화유산인 ‘안국사지’에서 고려~조선시대 사찰 관련 유구와 유물이 확인됐다.8일 포항시는 북구 기계면 남계리 안국사지에 대한 긴급발굴조사를 실시한 결과, 이같이 확인됐다고 밝혔다.조사는 국가유산청이 추진하는 2025년 매장 유산 긴급발굴조사지원 사업으로 실시됐다. 안국사지는 수해와 사태 위험, 도굴 우려가 큰 지역에 있어 학술자료 확보와 체계적인 보존 대책 마련이 시급한 유적으로 평가돼 왔다.조사 결과 사역 전반에서 건물지와 관련된 유구 32기가 확인됐다. 석축과 석조, 기단 등 대부분의 유구는 조선시대 후기 유물과 동일한 층위에서 출토돼 안국사지가 마지막으로 기능했던 시기는 조선시대 후기였던 것으로 추정된다.지표 조사 과정에서 고려 말~조선 초기 유물도 확인됐고, 석축 하부에서도 돌로 쌓은 구조물과 불에 탄 흙이 연속적으로 확인돼 조선시대 이전 시기의 문화층이 잔존해 있을 가능성도 높은 것으로 추정된다.이번 조사에서는 사찰 내 석제 수조 1기도 확인됐다. 해당 수조는 폭 약 3.5m, 너비 2.6m, 높이 1.3m 추정되는 대형 구조물로, 사찰에서 식수 공급이나 취사 등의 용도로 사용됐을 것으로 보인다.조선 영조 33년(1757)에 간행된 ‘신라운주산안국사사적’에 따르면 안국사지는 신라 소지마립간(479년) 시기에 창건된 사찰로 기록돼 있다.포항시 관계자는 “이번 발굴조사로 안국사지의 역사적 가치와 보존 필요성을 다시 한번 확인했다”며 “안국사지를 나라의 평화와 안녕을 기원하는 대표적인 역사문화공간으로 조성해 나가겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자