경북 울진군, 왕피천공원에 물놀이 쉼터 조성…“전체 리노베이션도 추진”

이미지 확대 경북 울진군 왕피천공원에 들어설 물놀이 쉼터 조감도. 울진군 제공

경북 울진군이 지역 대표 물놀이 쉼터를 조성한다.8일 울진군은 왕피천공원을 찾는 군민과 관광객들에게 쾌적하고 품격 있는 휴식 공간을 제공하기 위해 주광장을 활용한 물놀이 쉼터 조성사업을 착공했다고 밝혔다.사업은 그동안 왕피천공원 내 물놀이 시설 확충을 바라는 주민들의 높은 수요를 반영했다. 시설 노후화와 안전사고 우려, 수질 관리 문제 등이 지적된 기존 바닥분수를 철거해 물놀이 쉼터를 조성한다.군은 총사업비 27억 원을 투입해 기존 시설을 전면 철거하고, 수질 정화 시스템을 갖춘 유수형 수경시설과 수준 높은 쉼터를 오는 4월까지 통합 조성할 계획이다. 이를 통해 아이들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있는 환경을 만들고, 성인들에게는 여유로운 휴식을 제공하는 복합 힐링 공간을 선보인다.이번 사업을 성공적으로 마무리한 뒤 2026년 상반기에 예정된 공원 전체 리노베이션 사업도 추진해 왕피천공원의 경쟁력을 한층 높일 예정이다.울진군 관계자는 “왕피천공원이 군민들에게는 힐링의 장소가 되고, 관광객들에게는 매력적인 휴식처가 되길 바란다”며 “앞으로도 군민의 삶의 질을 높이고 지역관광에 활력을 불어넣을 수 있는 차별화된 공원 인프라 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.울진 김형엽 기자