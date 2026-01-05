경북 포항시, 1500억원 규모 중소기업 자금 지원 나서

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

경북 포항시가 1500억 원 규모 지역 중소기업 자금 지원에 나선다.5일 포항시는 지역경제침체 및 고금리·고물가 등으로 자금 운용에 어려움을 겪고 있는 관내 중소기업의 경영 안정을 지원하기 위해 ‘2026년 중소기업 운전자금 지원사업’을 추진한다고 밝혔다.중소기업 운전자금 이차보전 사업은 총 1500억 원 규모로, 관내 중소기업을 대상으로 운전자금 대출에 대한 이자 일부를 지원(이차보전) 하는 제도다. 시는 이를 통해 기업의 금융 부담을 완화하고, 안정적인 경영 환경을 조성한다는 계획이다.지원 대상은 포항시에 사업장을 둔 제조업, 건설업, 벤처기업 등 13개 업종의 중소기업이다. 대출 실행 시 연 4%의 이차보전율을 적용받을 수 있다. 업체당 대출 한도는 기업 매출액에 따라 최대 5억 원까지 융자 추천을 받을 수 있다. 보전 기간은 대출 실행일로부터 1년간이다.특히 올해는 ‘3년 연속 지원 제한’을 폐지해 탄력적으로 운전자금 지원을 받을 수 있도록 제도를 개선했다. 단기적 지원에 그치지 않고 기업의 지속적인 경영 안정을 뒷받침하기 위해서다.신청은 오는 8일부터 자금 소진 시까지다. 지펀드(www.gfund.kr) 시스템을 통한 온라인 접수로 진행된다.이강덕 포항시장은 “내수 회복 지연과 글로벌 경기 불확실성이 이어지는 상황에서 지역 중소기업의 자금 부담을 덜어주는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이번 운전자금 지원이 자금난을 겪고 있는 지역 중소기업의 경영 안정은 물론, 지속적인 성장의 밑거름이 되길 기대한다”고 했다.포항 김형엽 기자