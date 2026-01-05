경북 경주시, 외국인·다문화 지원 강화…“명예통장 도입”

이미지 확대 경북 경주시청 전경. 경주시 제공

경북 경주시가 외국인·다문화 주민들을 위한 지원 체계를 정비한다.5일 경주시는 외국인주민과 다문화가족 지원 대상을 명확히 하고, 교육 수료자 인센티브 지급과 외국인주민 명예통장 제도 도입을 골자로 한 조례 개정을 추진한다고 밝혔다.시는 ‘경주시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례’ 일부개정조례안을 마련해 관련 절차를 진행 중이다. 개정을 통해 기존 조례의 ‘생계활동에 종사하는 외국인’, ‘한국문화에 익숙하지 않은 사람’ 등의 표현을 삭제하고, 경주시에 거주하는 외국인으로 명확히 한다. 다문화가족의 정의도 상위법인 ‘다문화가족지원법’에 맞춰 조정해 지원을 늘린다.특히 이번 조례 개정으로 외국인주민을 대상으로 한 한국어 및 한국사회·문화 이해 교육에 대한 법적 근거가 마련된다. 교육을 수료한 외국인주민에게는 예산 범위 내에서 인센티브를 지급할 수 있도록 한다.또한 출신국을 고려해 ‘외국인주민 명예통장’을 전체 20명 이내로 위촉할 계획이다. 명예통장은 외국인 커뮤니티의 의견을 수렴하고, 시정 정책 참여를 잇는 역할을 맡는다. 이들은 시가 주최하는 회의와 행사에 참여하고, 각종 봉사활동도 수행한다. 활동에 따라 수당과 회의 참석비 지급도 가능하다.주낙영 경주시장은 “이번 조례 개정은 외국인주민 지원 기준과 절차를 보다 명확히 하고, 외국인주민이 지역사회의 구성원으로 안정적으로 정착하며 시정에 참여할 수 있는 제도적 기반을 마련하는 데 의미가 있다”며 “현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 외국인 정책을 차분히 추진해 나가겠다”고 강조했다.경주 김형엽 기자