지진으로 파괴된 공동체 회복…경북 포항서 복합시설 착공

경북 포항에 지진 피해로 상처를 입은 공동체 회복을 위한 복합시설이 건립된다.19일 포항시는 ‘포항 공동체복합시설 건립사업’ 착공식을 열고, 지진 피해로 상처받은 지역 공동체 회복과 시민 일상 재건을 위한 복합공간 조성에 본격 착수했다고 밝혔다.공동체복합시설은 2017년 발생한 촉발지진 피해지역 주민들의 심리 회복과 공동체 재건을 위해 핵심 거점을 조성하는 사업이다. 북구 양덕동 88-7 일원에 지상 3층, 연면적 약 3700㎡ 규모로 조성된다. 총사업비 약 198억원을 투입해 2027년 상반기 준공을 목표로 한다.‘포항지진특별법’에 근거해 조성되는 이 시설에는 심리상담실, 재난안전수영장, 공동육아나눔터, 교육·문화교실, 기억의 공간 등 주민 수요를 반영한 다양한 기능이 들어설 예정이다. 지진 피해지역 주민들이 상담과 돌봄, 교육·문화 프로그램을 한 공간에서 이용할 수 있도록 설계됐다.시는 행정안전부와 기획재정부 등 관계 중앙부처와 국회를 수차례 방문해 사업 필요성을 설명하고, 제도 개선과 국비 지원 확대를 지속적으로 건의하는 등 사업 추진 여건을 마련해 왔다.시는 이를 통해 분산돼 있던 공동체 회복 관련 기능을 집약하고, 주민들이 다시 연결되고 회복할 수 있는 ‘공동체 회복 플랫폼’으로 활용할 계획이다.이강덕 포항시장은 “이번 공동체복합시설 착공은 지진의 아픔을 딛고 공동체 회복으로 나아가는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “지역 공동체의 상처를 치유하고 미래 세대가 안전하게 자랄 수 있는 토대를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자