[인사] 보건복지부

■보건복지부 ◇국장급 전보 △정책기획관 김국일 △보건의료정책관 곽순헌 △공공보건정책관 이중규 △건강보험정책국장 권병기 △필수의료지원관 고형우 △정신건강정책관 이선영 △국립소록도병원장 정충현◇국장급 파견 △저출산고령사회위원회 신꽃시계, 황승현 △국가바이오위원회지원단 김상희 △범정부 자살대책추진본부 이상원 김우진 기자