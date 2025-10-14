119원 희망 나눔, 10억 넘겼다…5년간 473가구 지원

이미지 확대 충남소방 가족들이 김태흠 충남지사에게 폭우 등 피해 가족을 위한 기부금을 전달하고 있다. 충남소방본부 제공

“매일 기부한 119원이 지역사회에 큰 울림을 주고 있습니다.”충남소방본부는 14일 도청 문예회관에서 ‘가치가유 충남119 성금’ 10억원 돌파 보고회를 열었다.‘가치가유 충남119’ 성금‘은 충남소방본부가 2021년 시작한 나눔 복지사업이다. 도내 소방공무원과 의용소방대원이 하루 119원씩 자발적 기부로 시작했다. 하루 119원은 월 3570원 수준이다.소방공무원과 의용소방대원은 물론 기업체 등에서도 참여해 현재까지 기부 참여자 수는 8627명에 달한다. 모금액은 10억 8893만원이다.모은 돈은 갑작스러운 재난 등으로 긴급 지원이 필요한 피해 주민을 돕는다. 매년 분기별로 복지기관과 연계해 생계비·치료비·교육비 등 수혜자 생활 안정과 자립을 지원한다. 지난 5년간 화재 피해와 경제 취약계층 등 473가구에 8억 8200만원이 전달됐다.이번 지원 대상에는 지난 3월 주택 화재로 보금자리를 잃고 컨테이너에서 홀로 지내는 70대와 치매·청각장애를 앓는 할아버지를 돌보며 학업과 생계를 이어가는 10대 등 11명이다.지난 7월 주택화재로 터전을 잃고 생활고를 겪는 60대에게도 생계비를 지원했다. 수년 전 음주 운전 차량에 사고를 당해 중증 장애로 인한 병원비로 생계에 어려움을 겪는 30대 등도 지원받았다.이날 보고회에 참석한 김태흠 충남지사는 “119원의 희망을 만들고 있는 소방 가족 덕분에 모두가 행복하고 충남이 안전하다”며 “저도 오늘부터 성금을 내 함께 나눔을 실천하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자