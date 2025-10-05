“아이와 함께 오기 안성맞춤”…추석 앞두고 문 연 포항 환호공원 식물원 북새통

이미지 확대 경북 포항시 북구 환호통 환호근린공원에 조성된 식물원 내부. 포항시 제공

“쉽게 볼 수 없는 희귀 식물들을 포항에서 볼 수 있다니 정말 신기해요.”5일 오후 찾은 경북 포항시 북구 환호동 환호근린공원에 들어서자 가족 단위 방문객으로 북새통을 이루고 있었다. 그 중 가장 인기가 많은 곳은 ‘환호근린공원 식물원’으로, 아이들을 데리고 온 가족 단위 방문객의 발길이 끊이질 않았다.식물원을 들어서자 책이나 온라인을 통애서 봤던 식물을 직접 보며 감탄하는 아이들이 있는가 하면, 아이를 위해 눈높이에 맞춰 어떤 식물인지 직접 설명해주는 부모도 있었다.대구에서 고향인 포항을 찾은 박정준(45)씨는 “고향에 내려올 때마다 아이들과 함께 어디를 가야할까 고민이 있었는데 오늘 식물원을 둘러보며 즐거워하는 아이들을 보니 기쁘다”며 “식물원을 포함해 큰 녹지 공간이 생겨 아이들이 뛰어놀기에도 안성맞춤”이라고 했다.환호근린공원은 포항시가 민간 특례사업으로 추진해 문을 연 첫 성과다. 2022년 착공을 시작해 지난 1일 정식 개장했다. 2001년 남측 공원을 이미 조성했지만 북측 공간은 그간 개발되지 않은 채 남아 있었다. 현재는 남측과 북측을 합쳐 114만㎡의 대형 녹지 공간으로 거듭났다.이번에 완공된 북측 공원에는 보행교, 식물원, 하늘연못, 책읽는 숲, 환호뜰, 순환데크 등 다양한 시설이 조성됐다. 특히 식물원은 130m 길이 아치형 온실로 바오바브나무와 맹그로브 등 200여종의 희귀 열대·아열대 식물을 선보이고 있다.시는 공원이 포항을 대표하는 새로운 관광 명소가 될 것으로 기대하고 있다. 남측에는 이미 포항 대표 관광지로 자리 잡은 스페이스워크가 있고, 식물원까지 이어지는 코스가 완성되면서 관광객 체류 시간을 크게 늘릴 수 있다. 대형 잔디광장도 조성돼 일상 속 휴식이 가능하다.인근 주민인 한모(57)씨는 “가벼운 마음으로 찾아 올 수 있는 거리에 큰 공원이 조성되면서 주민들 또한 만족도가 높다”며 “딸이 시댁을 방문한 뒤 내일 찾아오는데 식물원을 방문해 즐거워 할 손자들 표정을 떠올리니 벌써부터 기대된다”고 흐뭇해 했다.포항 김형엽 기자