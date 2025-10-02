올 추석 관광은 경북 포항에서…관광 편의 위해 공영주차장 ‘무료’

이미지 확대 경북 포항시 대표 관광지인 스페이스워크. 포항시 제공

경북 포항시가 추석 연휴를 맞아 풍성한 볼거리와 다양한 체험 프로그램을 마련했다.2일 포항시는 긴 추석 연휴를 맞아 지역을 찾는 귀성객과 전국 관광객이 만족스러운 방문을 할 수 있도록 준비에 총력을 다하고 있다고 밝혔다.방문객의 편의를 위해 연휴 기간 전통시장 인근 공영주차장을 무료 개방하고, 여가 플랫폼을 통한 숙박 할인 이벤트와 야간관광 상품 40% 할인 등 특별 혜택을 마련했다.추석 당일인 6일 보경사, 사방기념공원, 스페이스워크, 오어사 둘레길, 이가리 닻 전망대, 해상스카이워크, 호미곶 새천년기념관 등 주요 관광지는 모두 정상 운영된다. 대표 관광명소인 스페이스워크는 연휴기간 오전 10시부터 오후 9시까지 운영되고, 연휴가 끝나는 13일 휴무를 시행한다.민간공원 특례사업의 핵심 시설인 환호공원 식물원이 정식 개장하면서 연휴 기간 시민과 관광객에게 도심 속 자연 휴식 공간을 제공할 전망이다. 식물원 입장료는 포항 시민은 50% 할인을 적용해 1500원이고 추석 당일은 휴무다.문화 행사도 다채롭다. 연오랑세오녀테마공원에서는 민속놀이와 기획전 ‘달을 그리다’가 열리고, 구룡포 아라예술촌, 과메기문화관 등에서도 민속놀이 체험과 전시가 열린다. 국립등대박물관에서는 어린이·가족 대상 체험 프로그램 ‘등대 놀이터’를 운영한다.연휴 마지막 주말인 11~12일에는 연오랑세오녀테마공원에서 포항 대표 전통축제인 ‘일월문화제’가 열린다. 풍물 경연, 국악 공연, 신라복 체험 등 다양한 전통문화 행사가 진행돼 국내외 관광객의 발길을 모을 전망이다.이강덕 시장은 “문화·관광도시로 도약하고 있는 포항 곳곳에서 가족과 함께 즐길 수 있는 행사를 마련했다”며 “이번 추석 연휴에 관광객과 시민 모두 포항의 매력적인 관광자원과 세대를 아우르는 행사를 즐기며 따뜻하고 풍성한 명절을 보내시길 바란다”고 했다.포항 김형엽 기자