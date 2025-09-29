포스코 포항제철소, 추석 맞이 장보기·봉사…지역에 온기 전파

이미지 확대 무료 급식 봉사에 나선 포스코 포항제철소 소장단. 포스코 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

포스코가 추석을 앞두고 지역 주민들을 대상으로 온정의 손길을 내밀었다.29일 포스코 포항제철소는 포항 지역사회와의 상생을 위해 무료 급식 봉사와 전통시장 장보기 등을 실시했다고 밝혔다.포항제철소는 이날 오전 송도동과 해도동의 무료 급식소에서 추석맞이 배식 봉사를 실시했다. 소장단을 비롯한 정비사업회사 및 파트너사 대표 등이 참석해 어르신들에게 따뜻한 식사를 제공했다.대해불빛시장을 비롯한 포항제철소 인근의 재래시장에서는 200여명의 임직원과 협력사 관계자들이 참여한 장보기 행사가 열렸다. 참가자들은 제수용품 등 추석 명절에 필요한 물품을 구매해 지역 상권 활성화에 기여했다.또한 전통 시장에서 구매한 약송편, 과일, 건어물, 참기름 등을 인근 지역 경로당과 아동센터에 전달하고, 연일전통시장을 방문해 약 2000만원 규모의 ‘착한 선결제’ 행사를 진행했다.포항제철소 관계자는 “이번 행사는 지역 내 이웃분들의 어려움을 함께 나누고, 지역경제에 조금이나마 활력을 불어넣는다는 취지로 마련됐다”며 “주민분들 모두 풍성한 한가위 보내시길 바라며 포항제철소도 재래시장을 비롯한 지역 경기 활성화에 늘 관심을 기울이겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자