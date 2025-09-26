2차 소비쿠폰 54% 신청… 2조 4686억원 지급

지급 대상자 4560만명 중 54.1% 신청

신용·체크카드로 1조 7945억원 신청

전남 쿠폰 신청률 57.6%… 전국 1위

이미지 확대 2차 민생회복 소비쿠폰 신청 둘째 날인 지난 24일 서울 시내 시장에서 시민들이 물건을 구매하고 있다. 뉴스1

2차 민생회복 소비쿠폰 신청 나흘 만에 대상자의 절반 이상이 신청한 것으로 나타났다.행정안전부는 지난 25일 기준 2차 소비쿠폰 신청자는 총 2468만 5589명으로, 전체 지급 대상자의 54.1%가 쿠폰을 신청했다고 26일 밝혔다. 지급액은 총 2조 4686억원이다.지급 수단별로는 신용·체크카드가 1조 7945억원으로 가장 많았다. 뒤이어 모바일·카드형 지역사랑상품권 3916억원, 선불카드 2390억원, 지류형 상품권 433억원 순이었다.지역별로는 전남이 57.6%(96만 6641명)로 신청률이 가장 높았다. 이어 인천 57.4%(161만 6236명), 세종 56.6%(19만 7372명), 대구 54.9%(118만 1528명), 대전 54.9%(71만 7775명) 순이었다. 서울에서는 404만 8492명(54.0%)이 신청했다.정부는 지난 22일부터 전 국민의 90%를 대상으로 1인당 10만원씩 주는 2차 소비쿠폰 신청·지급을 개시했다.지원 대상은 가구 합산 소득 하위 90%로, 지난해 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 귀속 금융소득 합계액이 2000만원을 초과하는 ‘고액 자산가’는 가구원 모두가 지급 대상에서 제외됐다.신청 개시 첫 주(22~26일)에는 시스템 과부하를 막기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 한 요일제가 시행됐다. 이날은 출생 연도 끝자리가 5·0인 국민이 신청 대상이다. 주말에는 출생 연도와 관계없이 누구나 신청할 수 있다.세종 유승혁 기자