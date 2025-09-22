경북 포항시, 그래핀 산업 지원 빨라진다…“그래핀 조례 통과 환영”

이미지 확대 포항시청 전경. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항시에서 전국 지자체 최초로 그래핀 산업 육성 조례가 제정됐다.22일 포항시와 포항시의회는 최근 열린 제325회 임시회 제4차 본회의에서 김민정 의원이 대표 발의한 ‘포항시 그래핀산업 육성 및 지원에 관한 조례안’이 통과됐다고 밝혔다.조례에는 ▲그래핀산업 육성 및 지원에 관한 종합계획 수립 ▲예산지원 및 기업 등의 유치지원 ▲그래핀산업육성위원회의 설치 등 그래핀산업 육성을 위한 지원 근거가 주요 내용으로 담겼다. 그래핀 산업 육성을 위한 근거가 최초로 마련됐다는 점에서 의미가 크다.‘꿈의 신소재’라 불리는 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 배열된 2차원 물질로 강철보다 200배 강하다. 또한 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하며 실리콘보다 100배 이상 빠르게 전자가 이동한다는 특성이 있다. 때문에 첨단산업을 견인할 차세대 혁신 소재이자 국가 경제 안보와 미래 신성장동력 확보를 위한 핵심 소재로 부상하고 있다.시는 일찍이 그래핀을 지역 전략산업으로 정하고 ▲법·제도적 기반 확대 ▲기업 유치 및 지원을 통한 산업 생태계 강화 ▲기술개발 및 실증·평가 체계 구축 등의 전략적 과제를 중심으로 신속히 대응해 왔다.이번 조례 제정에 힘입어 시는 그래핀의 ‘국가첨단전략기술’ 지정을 적극 추진해 국가 차원의 육성과 보호도 이끌어 낼 계획이다. 또한 다양한 연구개발 과제를 통해 그래핀 기술의 상용화와 산업화에도 박차를 가할 예정이다.이강덕 시장은 “전국 지자체 최초 그래핀 산업 육성 조례를 제정한 포항시는 그래핀 선도도시로 자리매김하고 있다”며 “글로벌 그래핀 기업들이 포항으로 모여 혁신을 선도하고 지역 산업 생태계 전반이 활력을 불어넣을 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.포항 김형엽 기자