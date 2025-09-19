대한매일상회 바로가기
포스코, 추석 앞두고 포항·광양 등 지역상품권 77억원 구매

김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2025-09-19 17:00
입력 2025-09-19 17:00
포항시청에서 열린 포항사랑삼품권 구매 행사. 포스코 제공
포항시청에서 열린 포항사랑삼품권 구매 행사. 포스코 제공


포스코가 추석 명절을 앞두고 지역 경제 활성화를 위해 지역화폐 등 77억원을 구매했다.

19일 포스코는 포스코노동조합과 함께 포항사랑상품권 37억 8000만원, 광양사랑상품권 33억원, 수도권 직원 대상 온누리상품권 6억원 등 약 77억 규모로 구매했다고 밝혔다.

행사는 추석 명절을 앞두고 포스코 노사가 공동으로 지역경제 활성화와 사회공헌을 실천하기 위해 마련됐다. 앞서 포스코 노사는 임금 및 단체협상 타결에 따라 전 직원에게 1인당 50만원의 지역사랑상품권을 지급하기로 결정했다.

김성호 노조위원장은 “노동조합의 사회적 책임을 이행하고 지역민에게 존경받는 노동조합으로 자리매김하겠다“며 ”지역 소상공인이 활기를 되찾을 수 있도록 노동조합이 실질적인 역할을 이어갈 것“이라고 말했다.



이강덕 포항시장은 “올해 포스코 임단협이 조기에 마무리된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “임단협 타결과 함께 추석 명절을 맞아 직원들에게 포항사랑상품권을 지급하기로 결정해 준 것에 감사드린다”고 밝혔다.

포항 김형엽 기자
