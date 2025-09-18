천원주택·만원주택…청년 붙잡는 초저가 임대 바람

이미지 확대 지난 16일 경북 포항시청에서 진행된 ‘천원주택’ 현장 접수에 몰려든 청년들. 김형엽 기자

지폐 한 장으로 거주할 수 있는 주택으로 청년들이 몰리고 있다. 청년 주거 안정과 인구 유입 효과를 위해 지자체들이 ‘천원’·‘만원’ 주택을 내놓으면서다.18일 경북 포항시에 따르면 지난 16~17일 이틀간 청년·신혼부부를 대상으로 진행한 ‘천원주택’ 현장 접수 결과 최종 8.5대 1의 경쟁률로 마감됐다.천원주택은 청년 및 신혼부부의 지역 정착을 지원하기 위해 LH임대주택을 재매입해 하루 임대료 1천원, 한 달 3만원의 획기적인 조건으로 공급한다. 19세 이상 45세 이하 청년 및 신혼부부 중 무주택 세대를 선정해 2년에서 최장 4년까지 거주를 지원한다.이번 공급 물량은 총 100호로, 854명의 지원자가 몰렸다. 신혼부부 대상 물량인 20호에 대한 신청은 34명으로 1.7대 1의 경쟁률을 보였으나, 청년 대상 물량 80호에는 대부분인 820명(10.3대 1)이 몰려 주거 안정에 대한 청년들의 기대감을 엿볼 수 있었다. 포항시는 매년 100호씩 5년 간 500호를 공급할 계획이다.무주택 신혼부부 등을 대상으로 전국에서 가장 먼저 천원주택을 시작한 인천에서도 많은 지원자들이 몰린 바 있다. 지난 3월 진행된 인천 천원주택 입주자 모집 당시 총 500호 모집에 3681명이 몰려 경쟁률 7.3대 1로 집계됐다.전남 보성군 벌교읍은 청년과 신혼부부에게 월세 1만원으로 거주할 수 있는 ‘전남형 만원주택’을 추진한다. 이날 벌교읍 행정복지센터에서 열린 설명회에는 주민 100여명이 참석할 정도로 높은 관심을 끌었다.벌교읍 회정리 일원에 신축 예정인 전남형 만원주택은 월 1만원으로 최초 4년, 최대 10년간 거주할 수 있다. 입주 대상은 18세 이상 45세 이하 청년과 신혼부부로, 소득 기준과 무주택 요건을 충족해야 한다. 물량은 총 50호로 청년 28호, 신혼부부는 22호를 모집한다. 내년 하반기 착공해 2028년 완공 예정이다.실제 현장 접수를 진행했던 포항시 한 관계자는 “지역에 거주하는 청년들 뿐만 아니라 이사 예정인 청년, 당첨 될 경우 전입하겠다는 청년 등이 몰려들어 인구 유입 효과까지 이어질 것으로 보인다”며 “접수 과정에 청년들이 원하는 주거지 위치 등 수요조사를 한 만큼 내년에는 이를 반영해 더욱 내실있는 천원주택 공급을 할 방침”이라고 설명했다.포항 김형엽·보성 최종필 기자