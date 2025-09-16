경북 경주시, 다음 달 신라무화제 개최…“시민 주도 축제”

이미지 확대 제52회 신라문화제 준비상황 보고회. 경주시 제공

경북 경주시가 ‘제52회 신라문화제’를 앞두고 본격적인 준비 절차에 돌입했다.16일 경주시는 신라문화제의 성공적인 개최를 위한 준비상황 보고회를 개최했다고 밝혔다.다음 달 개최되는 신라문화제 화백제전 개막식은 월정교에서 열린다. 월정교에는 하천 정비공사를 통해 총 1500㎡ 규모의 전석을 설치해 안전성을 한층 강화했다.시민들의 큰 호응을 얻고 있는 먹거리 부스 ‘달빛난장’은 중심상가, 황리단길, 전통시장 등 지역 상인들이 참여해 다채로운 먹거리를 선보일 예정이다. ‘화랑힙합페스타’에는 국내 최정상급 힙합 뮤지션들이 출연해 벌써부터 기대감을 높이고 있다.기존 거리예술공연 ‘실크로드페스타’와 함께 문화체육관광부와 경북도 지원으로 마련된 ‘실크로드월드페스타’가 쪽샘지구에서 열힌다. 해외 명품 거리예술 공연을 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있을 전망이다.특히 시민이 직접 기획과 운영에 참여하는 ‘시민축제운영단’의 활동 영역이 넓어지면서 시민 주도형 축제로 거듭나고 있다.주낙영 시장은 “제52회 신라문화제가 시민과 관광객 모두가 함께 즐기는 축제가 되길 바란다”며 “이번 축제가 2025년 APEC 정상회의의 성공적 개최 분위기 조성에도 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.경주 김형엽 기자