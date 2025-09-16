APEC 기간 ‘빛’으로 물드는 경북 경주…야간경관 개선 속도

이미지 확대 경북 경주시 보문관광단지에 설치되는 APEC 상징 조형물. 경북도 제공

오는 10월 말 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’에 맞춰 개최지인 경북 경주의 밤이 ‘빛’으로 물든다.16일 경북도와 경주시는 APEC 정상회의를 앞두고 회의장과 주요 동선의 야관 경관 개선에 150억원을 투입해 준비 중이라고 밝혔다.‘연결·혁신·번영’이라는 비전을 담은 APEC 상징 조형물, 경주 천년의 역사에 첨단기술을 접목한 3D 입체영상, 미디어아트와 빛 광장 조성, 세계 각국 정상급 방문에 걸맞은 야간경관을 위한 PRS(정상급 숙소) 주변 가로조명 개선 등 총 4개 사업을 진행 중이다. 현재 공정률 70% 이상으로 9월 말 준공을 앞두고 있다.보문관광단지 내 호반 광장에는 신라의 미를 담은 APEC 상징 조형물이 설치된다. APEC 비전을 반영한 상징 공간으로 경주의 미래 천년을 밝힐 새로운 상징이 될 전망이다.경주 화백컨벤션센터(HICO) 입구 육부촌에서는 경주 천년의 역사에 첨단기술을 결합한 미디어아트와 빛 광장을 조성 중이다. 각국 정상들이 오가는 길목을 아름다운 빛과 영상으로 수놓아 환대와 혁신적인 이미지를 각인시킬 것으로 기대된다.주요 이동 동선의 도로변에는 경주의 아름다움을 담은 조명과 3D 입체영상 연출 등을 통해 정상회의 품격을 높일 계획이다.도는 9월 말까지 사업을 완료한 뒤 10월 APEC 개최에 앞서 ‘빛의 향연’ 시연 행사를 열어 자태를 뽐낼 예정이다.김병곤 문화체육관광국장은 “APEC 정상회의를 40여 일 앞두고 모든 사업이 순조롭게 추진 중”이라며 “세계적 명품 APEC 도시로서 도약할 초석이 될 것으로 기대한다”고 했다.ㄴ안동 김형엽 기자