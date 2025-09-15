선덕여왕과 천년고도 경주 거닐어 볼까…12월까지 행차 재현

이미지 확대 신라 선덕여왕 행차 대열. 경주시 제공

주말 동안 경북 경주를 찾으면 신라 선덕여왕 행차 대열을 만날 수 있다.15일 경주시는 동부사적지 일원에서 ‘신라 선덕여왕 첨성대에 행차하다’ 행사를 올 연말까지 진행한다고 밝혔다.지난 13일 첫 행사를 시작으로 오는 12월까지 매주 토요일과 일요일, 공휴일 낮 12시와 오후 2시 두 차례 실시한다.신라문화콘텐츠개발원이 주최·주관하고 경상북도와 경주시가 후원하는 이번 행사는 선덕여왕이 금관을 쓰고 가마 ‘보연’에 올라 행차하는 장면을 재현한다. 행렬 종료 후에는 첨성대를 배경으로 기념사진을 찍을 수 있다. 행사 시작 1시간 전 등록하면 관광객도 행렬에 참여할 수 있다.경주향교 뒤 분장실에서는 신라 전통복식 착용과 금관 만들기 체험 프로그램도 운영한다.김희경 문화예술과장은 “첨성대를 배경으로 펼쳐지는 선덕여왕의 행차가 시민과 관광객 모두에게 신라 역사와 문화를 가까이 접하는 기회가 되길 바란다”고 했다.경주 김형엽 기자