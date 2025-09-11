대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

서산시·독립기념관 독립운동가 40명 발굴

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-09-11 13:29
입력 2025-09-11 13:29
이미지 확대
서산시청 전경. 서울신문DB
서산시청 전경. 서울신문DB


충남 서산시와 독립기념관은 서산 지역 출신 독립운동가 40명을 발굴해 국가보훈부에 포상 대상자로 추천했다고 11일 밝혔다.

이들은 일제강점기 때 작성된 공문서와 지역 자료에 대한 공동 조사로 확인됐다.

양 기관은 시청 문서고에 보관되고 있던 ‘수형인명표 폐기목록’에서 독립 유공자로 인정받지 못했던 인물을 다수 확인했다.

목록을 통해 운산면 태봉리 19명, 용현리 18명 등 37명이 신규 독립운동가로 발굴됐다.

이밖의 문헌 자료에서 추가로 3명이 확인됐다.

시와 독립기념관은 발굴한 40명의 독립운동가를 내년 3.1절에 포상될 수 있도록 할 계획이다.

이완섭 서산시장은 “이번 발굴은 알려지지 않았던 지역 독립운동가의 헌신을 조명하고 역사적 명예를 회복하는 데 큰 의미가 있다”고 설명했다.

김형석 독립기념관장은 “독립운동가 발굴을 위해 지방자치단체와의 협업은 처음”이라며 “이 같은 성과가 더욱 확산할 수 있도록 지방자치단체와 협력을 강화하겠다”고 말했다

서산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기