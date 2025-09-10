경북 포항시-국가철도공단, 포항역 주차난 해소 위해 손잡아

이미지 확대 철도 유휴부지 활용사업 업무협약식에 참석한 안성석 국가철도공단 영남본부장(왼쪽)과 장상길 포항시 부시장. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항역의 만성적인 주차난 해소를 위해 추진 중인 유휴부지 활용 주차장 확충 사업이 속도를 낼 전망이다.10일 포항시는 국가철도공단과 업무협약을 체결해 포항역 주차장 확충을 위한 철도 유휴부지 활용 사업에 협력하기로 했다.포항역은 도심 외곽에 위치해 있어 대중교통보다 자가용 이용객 비중이 높다. 때문에 개통 이후 만성적인 주차난과 인근 도로 불법주정차가 이어지는 중이다. 시는 이러한 문제 해결을 위해 지난해 9월 철도 유휴부지 활용 사업 제안 공모에 참여해 같은 해 12월 최종 선정됐다.이번 협약에 따라 시와 국가철도공단은 포항역 후면 물품 하역장 유휴부지(포항시 북구 흥해읍 이인리 일원, 3만 6875㎡ 규모)를 활용해 900면 규모의 공영주차장을 조성한다. 총사업비는 146억원으로 내년 하반기 준공을 목표로 하고 있다.시는 주차장을 주민 친화적 복합 공간으로 조성해 주차난 해소는 물론 교통 흐름 개선과 시민 생활 편의 향상까지 함께 도모할 계획이다. 주차장이 역사 후면부로 이전·확장되면 승하차 차량과 주차 차량 간 동선이 분리돼 이용 효율성도 크게 높아질 것으로 기대된다.장상길 부시장은 “이번 협약을 계기로 포항역 이용객과 시민 모두가 체감할 수 있는 교통 편의 개선을 이루고, 국가철도공단과 협력을 강화해 사업 추진에 박차를 가하겠다”며 “시민들의 불편 최소화와 더 나은 교통 환경 조성을 위해 성공적으로 마무리될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자