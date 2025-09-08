경북 영덕 매력 알릴 청년에 한달살이 지원…‘영덕워킹데이’ 모집

이미지 확대 영덕워킹데이 포스터. 영덕문화관광재단 제공

경북 영덕군 속에서 매력을 느끼고, 꿈을 찾은 청년들에게 ‘한달살이’ 기회가 제공된다.8일 영덕문화관광재단은 외지 청년들이 영덕에 모여 함께 생활하면서 지역과 소통하는 ‘영덕워킹데이’ 참가자를 모집한다고 밝혔다.지난 7월에 이어 2차로 진행되는 워킹데이는 ‘영덕에서 일내보자’라는 슬로건을 걸고 실시된다. 20~30대 청년들을 선발해 100년 고택인 오봉종택에 2박 3일간 머무른다. 재단을 이들을 생활 인구로 정착시키고, 청년들은 로컬 라이프를 즐기며 지내며 자신의 꿈을 구체화한다.참가자들에게는 영덕 바다의 매력을 만끽할 수 있는 선상낚시와 서핑을 체험 기회가 제공된다. 영덕으로 귀어한 부부의 솔직한 사연을 들으며 현지인의 삶도 가까이서 들을 수 있다. 지역 전통시장에서 현지인처럼 생활하는‘로컬 즐기기’프로그램을 통해 현지인의 시선으로 지역을 바라보는 시간도 가진다.앞서 진행된 1차 워킹데이에서는 농총살이를 주제로 전국 각지에서 12명의 청년이 참가했다. 이들은 프로그램 참가 후 꿈을 담은 보고서를 제출했고, 그 중 ▲영덕 복숭아를 활용한 메뉴 개발 및 판매 ▲영덕 캐릭터를 접목한 굿즈 제작 ▲영덕 고택을 활용한 체험형 여행 프로그램이 우수 아이디어로 선정됐다. 우수 아이디어를 낸 3명의 청년들은 8월 말부터 한 달 간 영덕에 머물며 아이디어를 구체화하하는 중이다.2차 워킹데이 참가 희망자는 오는 10일까지 신청서를 작성해 제출하면 된다. 참가비는 1인당 3만원이고, 참가비 전액은 영덕사랑상품권으로 환급돼 프로그램 중 자유롭게 사용할 수 있다. 숙박과 식사가 지원되며 프로그램 종료 후 제출된 아이디어 보고서 심사를 통해 최대 3명의 우수 아이디어를 선정한다. 우수 아이디어로 선정되면 한달살이를 위한 숙박비와 사업 실행비로 100만원을 지원한다.재단 담당자는 “청년들이 진짜 영덕 바다를 경험하고 활력과 에너지를 충전하는 기회가 될 것” 이라며 “영덕 바다생활을 직접 접해보면서 자신만의 삶의 방식을 찾아가는 계기가 되었으면 한다”고 했다.영덕 김형엽 기자