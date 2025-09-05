경북도 ‘2045 미래 비전’ 공개…“광복 100주년 준비”

이미지 확대 경북도청 전경. 경북도 제공

경북도가 광복 100주년을 준비하는 ‘2045년 미래 비전’을 추진한다.5일 경북도는 국내 지자체 최로 ‘가치 기반 장기 마스터플랜’으로 수립한 ‘경상북도 미래비전 2045’를 통해 3대 혁명, 9대 플래그십 프로젝트를 추진한다고 밝혔다.도는 경북의 미래 비전으로‘전통과 혁신의 중심, 희망 미래를 여는 경북’을 제시하고, 도민들의 의견을 반영해 도출된 다양성, 전통성, 유연성을 3대 핵심 가치로 선언했다. 이러한 가치를 기반으로 지역 특성에 맞춰 변화하는 미래환경에 능동적으로 대응하고, 지속 가능한 성장 전략을 추진하겠다는 구상이다.중점 추진 과제로는 가치 혁명, 기술 혁명, 공간 혁명 등 3대 혁명이 있다. 가치 혁명은 모든 계층이 공감하는 미래를 구상하기 위해 다양한 세대와 전문가 의견을 수렴해 미래 계획을 수립하는 데 초점을 두고 있다. 기술 혁명은 혁신적인 과학 기술 역량 확충을 통한 지역 경쟁력 확보를 목표로 한다. 공간 혁명은 향후 조성될 신공항을 중심으로 한 물리적·디지털 공간 구조의 재편이다.이와 함께 첨단 산업 기반 신기술 육성, 경북 오케이(5-K) 프로젝트(한옥·한식·한복·한글·한지 등 전통문화의 현대적 재해석), 저출생 및 인구소멸 극복 등 핵심가치에 기반한 9대 플래그십 프로젝트도 추진할 계획이다.도는 미래 비전 마련을 위해 2022년부터 카이스트(KAIST), 문술미래전략대학원, 경북연구원 등과 공동 연구를 수행하고, 전문가 및 도민, 학생 등과 함께 의견을 수렴했다. 경북이 직면한 여러 도전과 미래 변화를 예측해 지역발전 방안을 모색하고, 4차 산업혁명으로 인한 산업구조 개편 등 당면 문제를 해결하기 위해 추진된다.이철우 도지사는 “2045년은 광복 100주년이자, 경북이 대한민국을 넘어 세계 중심으로 우뚝 서는 해가 될 것”이라며 “도민 모두의 꿈과 의지가 모여 완성된 이번 미래 비전을 반드시 실천해 경북을 당당히 세계 무대에 세우겠다”고 포부를 밝혔다.안동 김형엽 기자